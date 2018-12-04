ФСИН раскрыла подробности пыток во "Владимирском централе"

Осужденный за убийство сам откусил себе язык, никто его не пытал

УФСИН по Владимирской области опровергло сообщения СМИ о пытках в тюрьме №2 ("Владимирский централ"), в частности, тот факт, что заключенному отрезали язык.

Ранее СМИ сообщили, что одному из осужденных отрезали язык и выбили зубы. После пыток заключенный попал в психиатрическое отделение больницы при тюрьме. Правозащитники направили по этому поводу обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Как передает РИА Новости, осужденный за убийство мужчина, находясь "в зоне приватности", сам откусил себе язык. Момент, когда мужчина зашел в эту зону и вышел из нее уже окровавленным, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Открыв камеру, сотрудники учреждения обнаружили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем туда же были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи <…> В настоящее время жизни и здоровью осужденного ничего не угрожает", - отметили в УФСИН.

Сейчас заключенный находится в больнице. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.