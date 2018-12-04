Порошенко поставил мир на грань войны

Президент Украины готов на все ради сохранения личной власти

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой о заморозке активов российских граждан и компаний, которые ведут предпринимательскую деятельность за рубежом. Поводом для расширения санкций стал инцидент в Керченском проливе. Киев продолжает обвинять Москву в агрессии и грозит судом ООН, хотя сам всеми способами нагнетает напряжённость. Погранслужба Украины вывела в море и привела в полную боевую готовность все свои корабли и катера.

На встрече с родственниками украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, Порошенко как мог старался демонстрировать грусть и переживание. В какой-то момент казалось, что он сам вот-вот зарыдает. Но президент от этого удержался. А вот от любимых пафосных речей, увы, нет.

"Мы не идем ни на какие компромиссы. И когда говорят, есть ли какие-то предварительные условия, я скажу, первое условие, чтобы наши воины вернулись домой. Не вашим неправедным судом судить наших хлопцев. Они по статусу, по Женевской конвенции - военнопленные и не подсудны кремлёвскому суду", - заявил Петр Порошенко.

Но Украина не объявляла войну России. Так откуда военнопленные, как бы само собой напрашивается вопрос. Стоило бы спросить у Порошенко и то, а кто отдал приказ украинским морякам намеренно нарушать российскую госграницу? Провоцировать нашу погранслужбу на применение силы, зная, что украинские суда задержат, экипажи обезоружат и по праву арестуют, создав для кого-то такой удобный повод пообнимать чужих, заплаканных жен. Глядишь, и рейтинг хоть немного, но все же пойдет вверх.

Изначально, по словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, военное положение хотели ввести на всей территории Украины сроком на 60 дней. Но после звонков канцлера ФРГ и генсека НАТО Порошенко умерил аппетит. Так что и Меркель, и Столтеберг, да и все остальные прекрасно понимали и понимают, зачем украинский гарант затеял эту опасную игру в Азовском море. Отсюда возникает и еще один вопрос.

"То напряжение, которое создается в мире, должно получать оценку. Мы не понимаем, почему действия президента Украины остаются без такой оценки со стороны ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламента. Ведь фактически Порошенко поставил мир на грань войны, введя военное положение и поставив под ружьё и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть", - говорит председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Эта цель в числе главных, но отнюдь не единственная. Военное положение ввели не только там, где сильны протестные настроения, но и там, где расположено большинство храмов канонической Украинской православной церкви. Давление на её иерархов в последние несколько дней возросло многократно. В минувшую пятницу обыскали дом настоятеля Киево-Печерской лавры. Теперь очередь дошла до других епархий. СБУ изымает документы, компьютеры и записи камер видеонаблюдения в Житомире и Овруче.

Правоохранители заявляют, что процессуальных норм не нарушают. Предъявляют постановления судов, говорят о неких делах, которые открыты против хозяйствующих субъектов церкви. Но в своем рвении совершенно забывают о церковных канонах: врываются в храмы во время богослужений, заходят в алтарную часть. В канонической православной церкви Украины такие действия называют открытым давлением на священников. Нажим усилился и через СМИ.

"Якобы они там за Путина каждый день молятся. То есть как обычно ложь, давление, клевета, давление, пропаганда сейчас включились. Такого никогда не было, я подчеркиваю. Запугивание. И задача уничтожить украинскую церковь каноническую стоит сейчас перед силовыми структурами", - говорит бывший премьер Украины Николай Азаров.

Причина понятна - заставить иерархов канонической украинской церкви принять участие в объединительном соборе для придания законности автокефалии, инициированной раскольниками и нынешними киевскими властями. Они теперь намереваются еще и заморозить на Украине все активы российских физических и юридических лиц. Еще можно запретить транзит российского газа по территории Украины, шутят эксперты. Но на это Киев за пять лет войны с Россией почему-то так и не решился. А даже наоборот, требует, чтобы его сохранили.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов. "ТВ Центр".