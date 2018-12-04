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Безработным разрешат не платить за ипотеку

18:59
  • вторник
  • 04 декабря 2018

В ЦБ сообщили, что попавшие в трудную ситуацию россияне должны иметь такое право

Центробанк предложил закрепить право гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию, временно не платить за ипотеку. К таким ситуациям относятся потеря работы, несчастный случай или болезнь.

Статистика показывает, что россияне в возрасте от 30 до 35 лет стали чаще менять место работы. И это не всегда связано с инициативой самого работника. Новое трудоустройство занимает от трех до шести месяцев, и в этот период времени человек должен себя обеспечивать. 

От приостановки выплат по ипотеке банки ничего не потеряют, поскольку удлиняется срок платежа, а ЦБ не будет относить этот кредит к просроченному на 90 дней, пишет РИА Новости. 

Пока Центробанк предлагает однократное использование возможности приостановки выплат по ипотеке, но при хорошей финансовой дисциплине заемщика этой возможностью можно будет пользоваться несколько раз.   

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