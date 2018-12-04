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Порошенко придумал способ сорвать выборы на Украине

19:15
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Президент Украины не может гарантировать, что выборы состоятся 31 марта

Петр Порошенко пообещал украинцам, что выборы президента страны пройдут 31 марта 2019 года. Несмотря на это, он также назвал условие, при котором они могут быть сорваны.

Введенное в стране военное положение пока не помогло Порошенко отсрочить голосование, поэтому он рассчитывает на прямое военное столкновение России и Украины.

"Единственное, что этому (выборам – прим. ред) может помешать - это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство", - назвал условие Порошенко (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, в Верховную Раду уже внесен законопроект, который позволит провести местные выборы во время военного положения. Особый режим украинские власти ввели после провокации в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин, комментируя ранее действия Украины в Черном море и введение военного положения, заявил, что Киев таким образом пытается сорвать предстоящие выборы. Глава государства считает, что действующая киевская власть пытается создать непреодолимые препятствия для конкурентов.

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