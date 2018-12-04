В деле о шикарной жизни Цеповяза новый поворот

На руководителей колонии, где отбывает наказание один из "цапков" завели дело

Получила продолжение скандальная история о разгульной жизни в колонии члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Генпрокуратура возбудила уголовное дело против руководства исправительного учреждения, которое позволило заключённому устраивать пиры с деликатесами и в принципе с комфортом проводить время за решёткой.

Соответствующие фотографии появились в СМИ, после чего к выяснению всех обстоятельств подключились профильные ведомства. В ходе прокурорских проверок установлен факт превышения должностных полномочий тремя сотрудниками колонии. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности, передает "ТВ Центр".

Кроме того, внесено представление начальнику управления ФСИН по Амурской области.