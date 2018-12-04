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Криминальную столицу Украины ждут "болезненные" проверки

19:42
  • вторник
  • 04 декабря 2018

"Юноша с битой" стал символом деловой и политической жизни Одессы

Одесса стала криминальной столицей Украины, заявил глава МВД страны Арсен Аваков. Он анонсировал "болезненные" проверки в городе.

В городе, по его словам, орудуют рейдеры и преступники. В первый день после введения военного положения одна из таких групп была задержана после атаки на стройку и нападения на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Аваков подчеркнул, что в других городах подобных явлений нет. "В Харькове не так, в Днепре не так, в Запорожье не так. Почему так здесь? Потому что не перекрыты источники, которые финансируют эти странные манеры новые" - цитирует Авакова издание "Лига".

Министр сожалеет, что руководству МВД и Генпрокуратуры Украины пришлось приехать в регион с проверкой. Правоохранительные органы изучат криминальные схемы. "Здесь будут работать специалисты из других областей, чтобы не было договорняков", - пообещал глава МВД, выразив недовольство работой местной власти.

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