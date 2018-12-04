ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД поможет украинцам получить российский паспорт

19:45
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Для каких именно категорий упростят получения гражданства – решит президент

МВД подготовило законопроекты об упрощении получения украинцами гражданства России, документы уже находятся в Госдуме. Эта процедура будет прописана в проекте закона о полномочиях президента России.

"Это очень важный законопроект, он как раз определяет полномочия президента по процедуре упрощенного приобретения гражданства отдельными категориями граждан", - цитирует РИА Новости слова начальника миграционного главка МВД России Валентины Казаковой.

Изменения коснутся, в частности, тех, кто приехал в Россию по программе переселения соотечественников. 30% участников этой программы – граждане Украины.

В свою очередь в Госдуме предложили выдавать украинцам российские паспорта без выхода из первого гражданства.

Читайте также:
Главное сегодня
Российский паспорт
Российский паспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿