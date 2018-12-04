МВД поможет украинцам получить российский паспорт

Для каких именно категорий упростят получения гражданства – решит президент

МВД подготовило законопроекты об упрощении получения украинцами гражданства России, документы уже находятся в Госдуме. Эта процедура будет прописана в проекте закона о полномочиях президента России.

"Это очень важный законопроект, он как раз определяет полномочия президента по процедуре упрощенного приобретения гражданства отдельными категориями граждан", - цитирует РИА Новости слова начальника миграционного главка МВД России Валентины Казаковой.

Изменения коснутся, в частности, тех, кто приехал в Россию по программе переселения соотечественников. 30% участников этой программы – граждане Украины.

В свою очередь в Госдуме предложили выдавать украинцам российские паспорта без выхода из первого гражданства.