Керлингиста Крушельницкого отстранили на 4 года

Спортсмен не смог доказать, что употребил мельдоний ненамеренно

Российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого на Олимпиаде в 2018 году нашли мельдоний, отстранили на четыре года. Окончательное решение по спору между спортсменом и Международной федерацией керлинга принял Международный спортивный суд (CAS).

Представители Крушельницкого не смогли объяснить появление мельдония в организме спортсмена и доказать, что спортсмен употребил мельдоний ненамеренно. Керлингист также не сможет претендовать на уменьшение срока дисквалификации.

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии, передает ТАСС.

Мельдоний обнаружили в допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. На ОИ он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар.

CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты. Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Федерация керлинга России настаивала на том, что мельдоний попал в организм Крушельницкого неумышленно. В организации ранее заявляли, что мельдоний могли подбросить. Крушельницкий выпустил специальное заявление, в котором отверг употребление допинга.

Международная федерация керлинга сначала предложила мировое соглашение - признание вины Крушельницким и дисквалификация на два года, но позже отозвала его.