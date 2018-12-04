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Собянин рассказал о сложностях при проведении ЧМ-2018

20:09
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Мэр Москвы порадовался, что все гости и участники чемпионата были доброжелательными

Городские службы блестяще отработали в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город". По словам мэра, тяжелее всего далось ожидание проблем, которые могут возникнуть.

Собянин подчеркнул, что подготовка к чемпионату потребовала огромной концентрации сил и средств, в том числе для обеспечения безопасности.

"Было огромное напряжение на протяжении месяца проведения мундиаля: а вдруг что-то случится, вдруг болельщики подерутся, вдруг теракт. Самым сложным было ожидание проблем, которые могут возникнуть. Все службы были готовы и отработали блестяще. Сама атмосфера была такой, что люди были доброжелательными, улыбчивыми. Надеюсь, что и гости столицы, и москвичи получили удовольствие от этого праздника", - сказал мэр в эфире "ТВ Центра".

Собянин добавил, что Москва готова проводить любые крупные соревнования.

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