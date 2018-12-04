Собянин поспорил по поводу комфорта в центре Москвы

Бездумно переносить идеи из центра в другие московские районы не нужно, считает мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город" на телеканале "ТВ Центр" рассказал о программе "Мой район".

По его мнению, центральный округ престижнее, однако другие районы столицы комфортнее. "В центре мало парков, дворы-колодцы и поток туристов. Поэтому по поводу комфорта я бы поспорил", - сказал мэр Москвы.

Собянин считает, что нельзя бездумно переносить идеи, которые прижились в центре, в другие районы. "Ранее считалось, что деление на районы – это условность, но, общаясь с жителями, я стало понятно, что это не совсем так", - сказал мэр. Он предложил делать срез района и выяснять, чего в нем не хватает – больниц, дорог, культурной жизни.