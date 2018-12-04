ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО обвинила Россию в нарушении договора о РСМД

20:24
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Альянс считает, что Россия приняла на вооружение ракетную систему 9M729

НАТО обвинила Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны-участники считают, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, что нарушает условия договора и ставит под угрозу евроатлантическую безопасность.

В военном блоке призвали Россию неукоснительно соблюдать условия договора, пишет "Интерфакс". В свою очередь в США пригрозили, что Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД, если Россия через два месяца не вернется к его исполнению.

"Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - отметили в НАТО.

Впервые о намерении выйти из ДРСМД в конце октября сообщил президент США Дональд Трамп. Американский президент отметил, что Россия не выполняет условия договора, а Китай, который обладает ракетами средней и малой дальности, не является его участником. В Москве неоднократно подчеркивали опасность подобных решений США.

Главное сегодня
Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿