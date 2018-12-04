НАТО обвинила Россию в нарушении договора о РСМД

Альянс считает, что Россия приняла на вооружение ракетную систему 9M729

НАТО обвинила Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны-участники считают, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, что нарушает условия договора и ставит под угрозу евроатлантическую безопасность.

В военном блоке призвали Россию неукоснительно соблюдать условия договора, пишет "Интерфакс". В свою очередь в США пригрозили, что Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД, если Россия через два месяца не вернется к его исполнению.

"Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - отметили в НАТО.

Впервые о намерении выйти из ДРСМД в конце октября сообщил президент США Дональд Трамп. Американский президент отметил, что Россия не выполняет условия договора, а Китай, который обладает ракетами средней и малой дальности, не является его участником. В Москве неоднократно подчеркивали опасность подобных решений США.