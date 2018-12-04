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Количество "недостроя" в Москве сократилось в 3 раза

20:28
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Многие заброшенные здания в городе стоят с советских времен

Москва продолжает решать проблему недостроенных зданий. Об этом сказал Сергей Собянин в эфире программы "Наш город".

По его словам, многие здания достались городу еще с советских времен.

"В Москве было очень много недостроев, заброшенных зданий. Советский Союз закончился, объекты были остановлены, и непонятно, что с ними делать. Оказалось, что по физическим показателям достраивать уже нельзя. Мы провели ревизию всех этих недостроев, долгостроев. Из 700 сегодня без решения осталось около 200. Часть из них достроены, часть объектов будет снесена, с какими-то надо работать с владельцами, чтобы определить их судьбу. Сейчас объектов недостроя стало в три раза меньше", - заявил Собянин в эфире "ТВ Центра".

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