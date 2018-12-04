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Киев запретил Пугачеву

20:42
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Жителей Украины оставят в новогоднюю ночь без российских артистов

В Незалежной пообещали наказывать телеканалы, показывающие новогодние концерты с участием артистов из России, попавших в "черный список". Как заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, санкции будут введены на следующий же день.
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"Сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий", — заявил он. По словам Кириленко, данная мера оправдана, так как внесенные в "черный список" артисты якобы испытывают ненависть к Украине и выступают против страны. "Крутите украинское", — приказал вице-премьер в эфире канала "Прямой".

На требование Кириленко ответил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. "Военное положение на Украине, объявленное Порошенко, решили подкрепить самым мощным калибром. Нельзя украинцам теперь смотреть "Голубые огоньки", а то вдруг Пугачева, Киркоров, Басков или Леонтьев их научат плохому. Вот ведь наказание страшное", - сказал в беседе с ТВЦ.ru Манукян.

По словам общественного деятеля, в наше время запрещать что-то по телевизору, мягко говоря, глупо. "Интернет же под рукой. Там без проблем в прямом эфире всех можно будет увидеть. Конечно, никто не обещает новых "Голубых огоньков". Скорее всего, нарезка старых, даже десятилетней давности никак не будет отличаться по составу от современных. А Ротару уже отснялась в украинском "Голубом огоньке", так что полный комплект будет. Но на самом деле я призываю свободных украинцев плевать на все эти запреты Кириленко и смотреть все, что они захотят в новогоднюю ночь. Пусть сделают себе настоящий праздник", - отметил он.

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