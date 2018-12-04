Собянин: льготы в Москве начинают действовать по возрасту

Мэр Москвы напомнил о новых правилах предоставления льгот пожилым москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире "ТВ Центра" об усилении социальной защиты горожан предпенсионного возраста в столице.

"При увеличении пенсионного возраста автоматически должны были выдвигаться соответствующие льготы. Мы приняли закон, по которому все московские льготы, касающиеся пожилых москвичей, вступают в силу не по времени назначения пенсии, а по возрасту. Таким образом, независимо от того, когда у тебя наступает пенсионный возраст, льготы уже начинают действовать по возрасту", - заявил мэр Москвы в программе "Наш город".

В сентябре Сергей Собянин подписал закон о социальной поддержке граждан предпенсионного возраста. Закон предусматривает правовые основы предоставления дополнительной поддержки отдельным категориям москвичей.

Москвичам, достигшим 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего для мужчин, согласно закону, сохраняется бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.