Киев объявил в розыск замруководителя погранслужбы ФСБ России

Украина собрала 17 томов с доказательствами "российской агрессии"

Киев объявил в розыск восемь россиян, которые участвовали в задержании украинских моряков в Керченском проливе. В ближайшее время Киев назовет еще более 10 подозреваемых.

Речь идет о начальнике пограничной службы ФСБ Крыма Сергее Станкевиче, заместителе руководителя пограничной службы ФСБ Геннадии Медведеве, начальнике службы пункта регионального управления ФСБ Руслане Ромашкине и пяти капитанах: Андрее Шеине, Алексее Шатохине и Алексее Саляеве, Андрее Шипицыне и Сергее Щербакове.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям: "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство", пишет РИА Новости. Генпрокуратура Украины за семь дней собрала 17 томов с доказательствами "российской агрессии".

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 украинских моряка арестованы до 25 января. Вечером того же дня СНБО Украины по указанию президента страны Петра Порошенко ввел военное положение.