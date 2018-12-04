Собянин опроверг дефицит учителей в школах

В московских школах практически нет открытых вакансий

Сергей Собянин заверил, что дефицита преподавателей в московских школах нет. Об этом мэр столицы сообщил в эфире программы "Наш город".

Он отметил, что еще несколько лет назад такая проблема действительно существовала, однако сейчас, чтобы устроиться в школу, нужно пройти серьезный конкурс.

"Вакансий в школах практически нет. Что касается школ, мы строим их, особенно в новых микрорайонах. Вообще количество школьников только прибавляется. В детских садах стало в полтора раза больше детей", - рассказал Собянин в эфире "ТВ Центра".