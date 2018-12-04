Автокефалия украинской церкви оказалась под угрозой

Константинополь не даст УПЦ независимость, а наоборот, подчинит себе

Константинопольский патриархат может не дать независимость украинской церкви. Согласно разработанному уставу, УПЦ получит статус митрополии, т.е. будет зависеть от Константинополя.

В пунктах устава Константинопольской церкви прописано, что УПЦ "неразрывно связана" с Константинопольским патриархом, а через него – со всеми остальными православными церквями. По факту, это ничем не отличается с ее нынешним положением: на данный момент УПЦ связана с православным миром через РПЦ, пишет украинское издание "Вести".

Кроме того, УПЦ будет получать миро (освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания – прим. ред.) только у Константинополя и согласовывать с ним списки для канонизации святых.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии УПЦ и отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года. 29 ноября Синод утвердил проект устава поместной церкви на Украине, его озвучат на "объединительном соборе".