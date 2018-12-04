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Собянин о проектах реставрации: деньги собираем всем миром

21:30
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Мэр рассказал об источниках финансирования масштабных проектов по реставрации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр" о масштабных проектах реставрации в столице.
Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия

"Часть зданий мы продаем инвесторам. И если они не выполняют требования по реставрации, мы их штрафуем. Патриархия, к примеру, собирает денежки на реставрацию церквей, а мы ей помогаем. Очень много работает Минкультуры, МИД. Деньги собираем всем миром", - ответил Собянин на вопрос ведущего программы "Наш город" об источниках финансирования проектов.

Говоря о ВДНХ, Собянин упомянул проект "Техноград". "Техноград будет наращивать свои объемы и услуги. Это будет самая популярная школа в Москве по повышению квалификации. Для этого мы привлекаем настоящих мастеров", - сказал мэр Москвы.

После этого Собянин ответил на вопрос москвича, который поинтересовался у мэра, какие проекты в будущем ждут ВДНХ.

"ВДНХ предстоят большие проекты. Нужно закончить ландшафтный парк. Реставрацию памятников, в том числе фонтана "Дружба", - заявил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал в эфире "ТВ Центра", как столице удалось избежать транспортного коллапса.

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