Собянин о проектах реставрации: деньги собираем всем миром

Мэр рассказал об источниках финансирования масштабных проектов по реставрации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр" о масштабных проектах реставрации в столице.

"Часть зданий мы продаем инвесторам. И если они не выполняют требования по реставрации, мы их штрафуем. Патриархия, к примеру, собирает денежки на реставрацию церквей, а мы ей помогаем. Очень много работает Минкультуры, МИД. Деньги собираем всем миром", - ответил Собянин на вопрос ведущего программы "Наш город" об источниках финансирования проектов.

Говоря о ВДНХ, Собянин упомянул проект "Техноград". "Техноград будет наращивать свои объемы и услуги. Это будет самая популярная школа в Москве по повышению квалификации. Для этого мы привлекаем настоящих мастеров", - сказал мэр Москвы.

После этого Собянин ответил на вопрос москвича, который поинтересовался у мэра, какие проекты в будущем ждут ВДНХ.

"ВДНХ предстоят большие проекты. Нужно закончить ландшафтный парк. Реставрацию памятников, в том числе фонтана "Дружба", - заявил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал в эфире "ТВ Центра", как столице удалось избежать транспортного коллапса.