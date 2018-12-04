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Собянин не боится транспортного коллапса в Москве

21:13
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Избежать этого помогло развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

Транспортный коллапс в Москве не случился, поскольку город работает над развитием транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город".

Он отметил, что последние годы количество машин в столице увеличилось почти на миллион.

"Но коллапса не случилось, потому что мы а) строим дороги, б) развиваем общественный транспорт, в) ввели платную парковку. Плюс, создание хорд, которые позволят проезжать город, минуя центр", - сказал Собянин в эфире "ТВ Центра".

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