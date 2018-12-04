Итальянская полиция схватила главаря "Коза Ностры"

В последние годы преступный клан переживает непростые времена

В Италии нанесен серьезный удар по знаменитой "Коза Ностра". В Палермо в ходе масштабной операции задержаны сразу 46 членов этой мафиозной организации. Их обвиняют в убийствах, вымогательствах, поджогах, незаконном ношении оружия и других преступлениях. Среди тех, кто попал в сети полиции, не только рядовые мафиози, но и несколько весьма заметных фигур в криминальном мире Италии. В том числе, 80-летний Сеттимино Минео, старейший среди главарей сицилийской мафии.

Десятки полицейских машин, мотоциклов и вертолетов. К этой операции итальянские карабинеры готовились долго и тщательно. На кону не просто поимка особо опасных преступников, а ликвидация всей верхушки мафиозной структуры "Коза Ностра". Улов полиции - 46 мафиози. В сети карабинеров предположительно попалась и очень крупная рыба - новый главарь группировки Сеттимино Минео. Именно этот с виду интеллигентный 80-летний ювелир из Палермо считается крестным отцом одной из самых дерзких и жестоких преступных группировок мира. С успехом операции карабинеров поздравили первые лица государства, в частности, вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, передает "ТВ Центр".

Разброд и шатания в рядах сицилийских мафиози начались после ареста в 93-м году "крестного отца" "Коза Ностра" Тото Риина. Его считали одним из самых жестоких боссов клана. Во время преступной карьеры тот якобы лично убил порядка 40 человек и был связан с сотнями заказных убийств. Он умер в тюрьме в возрасте 87 лет. На посту лидера его сменил Бернардо Провенцано. Италию захлестнула волна терактов и убийств. Провенцано арестовали в 2006-м. К этому времени он находился в бегах уже более 40 лет. На момент задержания у итальянской полиции имелось лишь одно его фото почти пятидесятилетней давности. Это одна из главных сложностей поимки "крестных отцов". Их имена известны, но никто толком не знает, как они выглядят. После смерти очередного "крестного отца" "Коза Ностры" в 2016 году группировка с централизованным управлением и влиянием по всему миру распалась на отдельные кланы. Полиция продолжала за ними следить. И вот встреча в конце мая очень насторожила оперативников. Предположительно, именно на этом совете так называемых старейшин и был избран новый большой босс "Коза Ностры" - Сеттимо Минео. Карабинеры восприняли это, как желание мафиози восстановить было могущество.

"После ареста босса "Коза Ностры" Тото Риины еще ни разу не было встречи всей верхушки местной мафии. И лидеры провинциальных группировок до сих пор не встречались. Даже Бернардо Провенциано, преемник Тото Риины, не смог собрать их всех вместе", - рассказывает глава военной полиции Палермо Антонио ди Стасио.

Сеттиммо Минео отбыл уже не один тюремный срок. В том числе и за убийство следователя. Задержанным сегодня членам группировки предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия. И это только начало.

В момент задержания подозреваемые были расслаблены. Некоторые даже посылали воздушные поцелуи столпившимся зевакам, среди которых нашлись и поклонники преступного клана, увековеченного даже в кинематографе. Пока одни прохожие освистывали преступников, другие махали им вслед руками.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".