США выдвинули бессмысленный ультиматум России

Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Россия не "исправится"

В штаб-квартире НАТО прозвучал новый ультиматум в адрес России. Озвучил его госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Москва за ближайшие 60 дней должна ликвидировать свою ракетную программу, которая, якобы идёт в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае Вашингтон намерен выйти из соглашения, как и обещал президент Трамп. Абсурдность этого заявления в том, что Москва неукоснительно соблюдает положения ДРСМД. И США об этом хорошо известно. Это реакция на сообщения из Брюсселя официального представителя МИД России Марии Захаровой. Тем не менее, в НАТО горячо поддержали своего американского покровителя. А генсек альянса Столтенберг еще и добавил, что это якобы последний шанс для России спасти ДРСМД.

Дестабилизирующее поведение России - формулировка "свежая" как газоны у здания Генштаба НАТО. Но ничего поновее Вашингтон и союзники по альянсу так и не придумали. Объявляя о готовности США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, госсекретарь США Майк Помпео, конечно, винит Москву в его нарушении и дает два месяца, чтобы исправилась.

"В последующие 60 дней России есть все шансы вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В течение ближайших 60 дней США не будут производить или размещать системы, не соответствующие этому договору. Такая позиция получила полную поддержку наших союзников по НАТО", - сказал Помпео.

Очередной ультиматум, о бессмысленности которого Вашингтону уже, кажется, не раз говорили. Да и само условие - скорее, формальность. Готовность США разорвать это соглашение была очевидна уже после визита в Москву советника Трампа Джона Болтона, отмечает "ТВ Центр". Глава российского МИД тогда отмечал, что это вопрос нескольких месяцев. А еще говорил о неизбежности ответа на такие действия США. Все это, конечно, слышали и в НАТО. Но генсека организации, задача которой сохранить безопасность на континенте, уничтожение Договора о РСМД, похоже, не слишком тревожит. Дополнительных консультаций с Москвой, отметил Йенс Столтенберг, в эти два месяца НАТО не планирует.

"Я сожалею, что мы, вероятно, видим окончание действия договора об РСМД. Но это единственный вариант. Ведь договор не работает, когда его исполняет только одна из сторон. США придерживаются соглашения. А Россия нарушает его", - заявил генсек НАТО.

Заключенный Горбачевым и Рейганом в 87-м Договор о РСМД - ключевой для глобальной безопасности документ, из которого Москва не вышла, даже когда США разместили в Европе систему ПРО, а потом проводили испытания имитирующих баллистические ракет средней дальности. Работали над созданием тяжелых беспилотников. И вот теперь Вашингтон сам рушит систему европейской безопасности, прикрываясь недружественными шагами со стороны России.

"Администрация Трампа продемонстрировала, что она не подрывает институты, напротив, мы объединяем нации для построения нового либерального порядка, который предотвращает войны и позволяет достичь большего процветания", - объявил госсекретарь США Майк Помпео.

Провокацию Украины в Керченском проливе в НАТО, разумеется, тоже рассматривают как дестабилизирующие действия России.

"Мы требуем от России немедленно освободить моряков и корабли, незаконно захваченные ей. Россия должна обеспечить свободное судоходство и доступ в украинские порты", - сказал Столтенберг.

На этом пока все. Сколько ни бросал министр Климкин хмурых взглядов на спину Майка Помпео, развернуть ни госсекретаря, ни послушный Вашингтону альянс лицом к Киеву не получилось. Политическую декларацию о намерении "со временем принять" в военный блок Украину и Грузию в НАТО озвучили в 2008 году. В 2018 году времени на переговоры с представителями Киева и Тбилиси альянсу явно было жалко. В зале заседаний они провели меньше часа. А дальше разговор о насущном. Помпео привез в Брюссель "привет" от Трампа, которому союзники по альянсу обещали поднять расходы на оборону до 2%. На что пойдут деньги - уже понятно. Поставку американской техники и очередные учения. Поближе к границам России.

Общую позицию и по договору о РСМД и по инциденту в Керченском проливе запишут в принятую итогам двухдневного саммита в Брюсселе декларацию. Но её основные положения уже понятны. НАТО выступает за диалог с Россией, но продолжит наращивать военную мощь. Списывать в утиль политику двойных стандартов альянс не собирается.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.