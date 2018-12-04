Назван лучший тренер России 2018 года

Под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018

Тренер сборной России по футболу 55-летний Станислав Черчесов получил Национальную спортивную премию Министерства спорта России по итогам 2018 года в номинации "Тренер года".

Черчесов обошел главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене – Геннадия Габриляна.

"Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед и команде, которая выполняла все, что мы просили. Такую команду могу пожелать каждому тренеру. Спасибо семье, конечно, потому что меня там не было два года", - цитирует Черчесова ТАСС.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом.