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Устроивший резню в бурятской школе ученик признан невменяемым

22:42
  • вторник
  • 04 декабря 2018

СК завершил расследование громкого дела о нападении подростка на школу в Улан-Удэ

Следственный комитет собрал доказательную базу по делу о нападении на школу №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года и направил дело в суд. Как сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Светлана Петренко, напавший на учеников и преподавателя школьник признан невменяемым.
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По ее словам, действия юноши квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством. Двое соучастников напавшего на школу, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.

Нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января. Девятиклассник сначала поджег класс, где шел урок седьмого класса. Он бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а потом набросился с ножом и топором на учительницу и учеников. В результате нападения пострадали семь человек.

В настоящий момент нападавший и его предполагаемые сообщники, также учащиеся этой школы, арестованы.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвами которого стал 21 человек.

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