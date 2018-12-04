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НОВОСТИ

Аэропорты России получили имена

22:53
  • вторник
  • 04 декабря 2018

Окончательное решение примет президент России Владимир Путин

Поведены итоги конкурса "Великие имена России", в котором принимали участие 47 российских аэропортов. Окончательное решение примет президент России Владимир Путин.

Московскому аэропорту "Шереметьево" предложили дать имя поэта Александра Пушкина, "Домодедово" – ученого Михаила Ломоносова, пишет "Интерфакс". 

Аэропорт Воронежа получит имя императора Петра I, аэропорт Калининграда - императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара – императрицы Екатерины II, аэропорт Мурманска – императора Николая II, аэропорт Пскова - княгини Ольги.

Аэропорту Астрахани присвоят имя художника Бориса Кустодиева, аэропорту Симферополя – художника Ивана Айвазовского, аэропорту Казани - поэта Габудуллы Тукая, аэропорту Уфы – поэта  Мустая Карима, аэропорту Красноярска – певца Дмитрия Хворостовского,  аэропорту Магадана – поэта и артиста Владимира Высоцкого, аэропорту Якутска - писателя Платона Ойунского, аэропорту Южно-Сахалинска – писателя Антона Чехова.

Воздушную гавань Калуги назовут в честь ученого Константина Циолковского, Тюмени – в честь ученого Дмитрия Менделеева, Владивостока – в честь географа Владимира Арсеньева, Челябинска - физика Игоря Курчатова, Екатеринбурга – в честь промышленника Акинфия Демидова.

Аэропорту Волгограда предложили имя летчика Алексея Маресьева, аэропорту Ставрополя – полководца Александра Суворова, аэропорту Омска – генерала Дмитрия Карбышева, аэропорту Новосибирска – летчика Александра Покрышкина, аэропорту Хабаровска – адмирала Владимира Арсеньева, аэропорту Сочи - летчика-космонавта Виталия Севастьянова, аэропорту Самары - авиаконструктора Сергея Королева.

Аэропорты "Внуково", "Пулково" и воздушные гавани Пензы ждут результатов второго этапа голосования.

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