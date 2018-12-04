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Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований

22:59
  • вторник
  • 04 декабря 2018

В центре Москвы за последние два месяца создано порядка 650 парковочных мест

Повышение стоимости парковки в Москве произведено в результате исследований, заявил первый замруководителя департамента транспорта столицы Сергей Андрейкин, комментируя введение новых правил с 15 декабря.

По его словам, стоимость парковки повысится на улицах, точечно выбранных в результате исследований. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он рассказал, что изменения затронут всего 5% улиц.

"Это точечно выбранные улицы по результатам исследований РЭУ имени Плеханова, наших совместных объездов с представителями Плешки и с ГИБДД. К принятию решения привлекались местные жители, а также муниципальные депутаты", - сообщил Андрейкин.

С 15 декабря на некоторых улицах Москвы будет установлен максимальный тариф в 380 рублей - это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Здесь парковка будет платной даже в воскресенье.

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