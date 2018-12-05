Российская армия получила секретное лазерное оружие

Информации о новейшем российском оружии почти нет, оно засекречено

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство. Российские вооруженные силы начали оснащать ими в 2017 году. Личный состав, в распоряжение которого передали новейшее оружие, прошел переподготовку в военно-космической академии имени Можайского.

Информации о комплексах, не имеющих аналогов в мире, мало. Они обладают неограниченным боезапасом и почти мгновенно поражают цель, отмечает газета "Красная звезда".

О создании лазерного оружия объявил Владимир Путин в марте этого года, выступая перед Федеральным собранием. Название "Пересвет" было выбрано в ходе всероссийского голосования.