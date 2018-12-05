В Сирии восстановили крупнейший арматурный завод

На полную мощность завод снова выйдет в следующем году

Один из крупнейших в Сирии заводов по производству арматуры в ближайшие дни возобновит свою работу в Алеппо. Первую плавильную печь планируют запустить до конца этого года. Предприятие, которое обеспечивало не только арабскую республику, но и экспортировало часть продукции, почти полностью разграбили боевики. Восстанавливать пришлось практически с нуля. Налаживается производство и на небольших заводах.

Навес, пятеро рабочих и простейшая технологическая линия. Вот и все, что потребовалось мастеру Мухаммаду, чтобы отремонтировать свой мини-завод по производству арматуры для строительного рынка.

"Боевики разгромили всё и украли оборудование. Когда мы вернулись, после освобождения, здесь был только металлолом, пришлось все начинать с нуля", - рассказал мастер Мухаммад аль-Насри.

Находчивость и 20-летний опыт работы помогли Мухаммаду превратить тот же металлолом, которого в послевоенном Алеппо на каждой улице тонны, в основное сырье. Из собранных железок выплавляют болванки. А из них уже готовый швеллер. Четыре нехитрые операции и товар лицом. Осталось только отрезать нужной длины.

Заводик Мухаммад собрал сам. Из того, что находил на мусорных свалках. Такой сирийский Кулибин, восстанавливающий отечественную металлургию. Что-то из оборудования еще ломается. Но все можно починить на ходу. А главное, на товар на рынке огромный спрос.

Этот завод был крупнейшим в Алеппо металлургическим предприятием. Обеспечивал арматурой все города и поселки на севере страны. Но во время войны тоже был разорен боевиками.

Завод начали восстанавливать в 2015 году, когда территория индустриальной зоны и само предприятие перешло под контроль сирийской армии. Первое, что сделали рабочие для своих освободителей, изготовили для них четыре самодельные пушки. На большее, к сожалению, не хватило материала.

Не хватает его и сегодня. Только не на производство пушек, а для ремонта станков. Оборудование еще довоенное, импортное. Запчасти – дефицит. Приходится самим изготавливать и подшипники, и шестеренки. Через несколько месяцев на заводе собираются закупить и первую партию металла, и запустить первую печь для его выплавки.

На полную мощность завод снова выйдет в следующем году. Мог бы и раньше, говорят металлурги. Но мешают перебои с электричеством, от которого зависит работа кранов, лебедок, сварочных аппаратов и резаков. Впрочем, спрос на арматуру настолько велик, что разница в несколько месяцев для такого гиганта не существенна.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".