США пообещали России боль за задержанных украинских моряков

​Вашингтон заявил, что не будет закрывать глаза на инцидент в Керченском проливе

Соединенные Штаты вновь потребовали от России отпустить украинских моряков, которые были задержаны при конфликте в Керченском проливе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американского Госдепартамента.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — отметил представитель Госдепа.

По его словам, Вашингтон не будет закрывать глаза на произошедшее. США продолжат давление на Россию и будут его усиливать до тех пор, пока она не отпустит моряков на Украину. Он напомнил официальную позицию Белого дома по инциденту, согласно которой, произошедшее является "актом агрессии" и "явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства", передает РИА Новости.

Кроме того, одной из самых жестких мер в отношении России из-за произошедшего в Керченском проливе должен стать отказ Евросоюза от газопровода "Северный поток — 2". По словам чиновника ведомства, страны Европы должны помнить, что чем больше газовой инфраструктуры будет построено в обход Украины, тем тяжелее будет сдерживать "российскую агрессию".

По словам чиновника, представители Германии уже подняли тему строительства газопровода после произошедшего в Керченском проливе. Случившееся произвело эффект бомбы для жителей ФРГ.

Ранее США выдвинули еще один ультиматум России. Как заявил госсекретарь Майк Помпео, Москва в ближайшие 60 дней должна ликвидировать свою ракетную программу, которая, якобы идёт в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае Вашингтон выйдет из соглашения.

25 ноября украинские корабли попытались скрытно прорваться в Керченский пролив. Однако там они были задержаны российскими пограничниками. После этого Киев обвинил Россию в агрессии, Москва назвала действия украинских военных провокацией.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Трубопровод должен быть построен рядом с действующим "Северным потоком" в обход Украины, Белоруссии и Польши. Он протянется по территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.