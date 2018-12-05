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В Киеве рассекретили кровавый план Порошенко

08:37
  • среда
  • 05 декабря 2018

В Раде убеждены, что украинский лидер готов на любые незаконные меры

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй уличил Петра Порошенко в намерении всеми силами перенести президентские выборы. По словам парламентария, глава государства лишь имитирует борьбу за Украину. "А сам делает всё, чтобы оставаться при власти, продолжает грабить Украину. Это и есть объяснение, почему он постоянно поднимает вопрос военного положения", - отметил депутат.
Порошенко поставил мир на грань войны

Куприй уверен, что Порошенко перевернул с ног на голову представление о справедливости и законности. Парламентарий даже озвучил предположительный план президента. Как заверил Куприй, сценарий он подслушал в штабе главы государства.

"Рассматривается полномасштабное наступление и окружение Донецка, даже освобождение. Однако мы понимаем, что ни в коем случае без жертв и вообще без серьезных последствий этого не сделают", – уверен Куприй.

По словам депутата, грядет серьёзная битва с кровопролитием. Куприй не исключает даже теракты в день голосования. "Это могут быть взрывы, поджоги именно на избирательных участках, на подходах, – для того, чтобы снизить явку, запугать население в тех округах, где нет поддержки Порошенко, а в отдельных случаях даже признать результаты недействительными", - цитирует "ПолитНавигатор" парламентария.

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