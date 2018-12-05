Россияне массово отправились отмечать Новый год в Крыму

Крым оказался одним из самых популярных новогодних направлений

Ростуризм назвал самые популярные направления среди россиян на новогодние праздники. Среди традиционных Москвы, Петербурга и Краснодарского края в топ-5 вошел и Крым.

Глава Ростуризма Олег Сафонов пояснил, что это связано, прежде всего, с открытием моста через Керченский пролив – после этого транспортная доступность полуострова сильно возросла. Кроме того, сказалось сниженные цены на перелет и модернизация аэропорта в Симферополе.

По словам Сафонова, туристы также положительно оценивают здравницы с бассейнами, которые работают в Крыму круглый год. Посетить полуостров можно по весьма демократичной цене – порядка 20 тысяч рублей, отмечает газета "Известия".

Накануне в Роструде сообщили, что жители страны будут праздновать Новый год в течение десяти дней. Первый рабочий день будет 9 января 2019 года. Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, сколько человек может позволить себе съесть за новогодним столом.