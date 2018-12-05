США создают ГМО-бактерии для охоты на российские подлодки

​Американцы начнут сотрудничество с океанской живностью

Соединенные Штаты занялись созданием генно-модифицированных морских обитателей, которые помогли бы им обнаруживать в воде чужие подводные лодки. На эти цели ВМС и ВВС США выделили 45 миллионов долларов.

Целью исследований является появление у организмов в море генома, который позволял бы им, например, подавать электрический сигнал при встрече с чуждыми для океана веществами, такими как, металл или топливо. Как считают эксперты, создать подобных ГМО-бактерии можно всего за год.

Как отметила ученый Кларетта Салливан, уже идет работа над тем, как "перепрограммировать" существующие организмы и при этом не навредить окружающей среде, сообщает Business Insider.

До этого представители научно-исследовательского подразделения Минобороны США отмечали, что нынешний подход США к опознаванию и наблюдению за подводными объектами требует использования многих ресурсов. Они применяются исключительно для тактических целей, таких, как защита авианосцев.

Издание напомнило, что США опять вынуждены противостоять крупным державам, таким как Китай и Россия. Эти страны представляют Соединенным Штатам угрозу, в том числе, и под водой, считает Business Insider.

Ранее американские военные эксперты узнали о появлении на вооружении военно-морских сил России атомной подлодки специального назначения К-329 "Белгород". Эта новость вызвала серьезную обеспокоенность в США. Также там настороженно отнеслись к введению в 2019 году в состав флота специального назначения ГУГИ (главное управление глубоководных исследований – прим. ред.) корабля серии "Алмаз", а в 2020 году - второй "разведывательно-диверсионной" АПЛ "Хабаровск".