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"Новая провокация": Киев тайно стягивает танки к Симферополю

09:04
  • среда
  • 05 декабря 2018

Порошенко готовится исподтишка нанести удар

В район крымского перешейка якобы перебрасывается украинская бронетехника. Это из неназванного источника узнали журналисты "Новой газеты".
Порошенко поставил мир на грань войны

Танки, предположительно, везут из западных районов Херсонской области, из-под Николаева и Одессы. Все происходит в строжайшей тайне. Переброска осуществляется на замаскированных трейлерах.

Военный эксперт Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины. По его словам, удар может быть нанесен в районе Турецкого вала и далее на юг, так как там открытая и малопересеченная  местность, что "дает возможность для быстрого наступления".

Неткачев пояснил, что Порошенко задался целью устроить еще одну провокацию. "Это позволит Киеву в очередной раз заявить о "российской агрессии". И, как показывают недавние события, эта тактика срабатывает", – убежден военный эксперт.

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