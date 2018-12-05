"Новая провокация": Киев тайно стягивает танки к Симферополю

Порошенко готовится исподтишка нанести удар

В район крымского перешейка якобы перебрасывается украинская бронетехника. Это из неназванного источника узнали журналисты "Новой газеты".

Танки, предположительно, везут из западных районов Херсонской области, из-под Николаева и Одессы. Все происходит в строжайшей тайне. Переброска осуществляется на замаскированных трейлерах.

Военный эксперт Юрий Неткачев считает, что уже в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины. По его словам, удар может быть нанесен в районе Турецкого вала и далее на юг, так как там открытая и малопересеченная местность, что "дает возможность для быстрого наступления".

Неткачев пояснил, что Порошенко задался целью устроить еще одну провокацию. "Это позволит Киеву в очередной раз заявить о "российской агрессии". И, как показывают недавние события, эта тактика срабатывает", – убежден военный эксперт.