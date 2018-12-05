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"Господин Путин": Порошенко после пьянки назвал победителя украинских выборов

09:40
  • среда
  • 05 декабря 2018

Петр Порошенко рассказал, кто победит в случае переноса выборов президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко считает, что в случае переноса президентских выборов на Украине "будет только один победитель" – российский лидер Владимир Путин. "Мы не дадим ему этот шанс", - отметил глава Незалежной, который на днях был замечен в пьяном состоянии.

По мнению Порошенко, введение военного положения на Украине не привело к ограничению "ни малейших конституционных прав украинского народа". Он добавил, что военное положение необходимо для "увеличения обороноспособности армии".

Порошенко также не увидел никаких ограничений для жителей Украины после введения военного положения в стране. Он считает, что это привело к "увеличению обороноспособности армии", отмечает "Газета.Ru".

Многие пользователи соцсетей предполагают, что Порошенко находится в запое. Так, украинский лидер пару дней назад принял на грудь прямо на открытии скоростного поезда Киев - Борисполь. Видео нетрезвого президента можно посмотреть на сайте ТВЦ.ru.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна за незаконное пересечение границы. Позже СНБО Украины по указанию президента страны ввел военное положение.

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