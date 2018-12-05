Москвичей испугал вооруженный дезертир на черной машине

Военный якобы прихватил с собой автомат с полным магазином патронов

Столичная полиция опровергла сообщения о сбежавшем военнослужащем. "Никакого плана "Сирена" не вводилось, информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем", - заявили РИА Новости в полиции.

Ранее СМИ распространили сообщения, что в столицу направляется дезертир из Владимирской области.

Отмечалось, что беглец перемещается на ВАЗ 2108 черного цвета, у него с собой имеется автомат Калашникова и два полных магазина патронов.