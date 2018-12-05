Названа главная причина мирового успеха Путина

​Во Франции заговорили об образовании российского президента

Французская газета Figaro расплескалась в комплиментах президенту России Владимиру Путину. Издание проанализировало, что именно в поведении и знаниях российского лидера помогает его стране играть важную роль в мировой политике.

Отмечается, что Путин хорошо знает географию и политическую карту мира. В отношениях с каждым государством, в отличие от большинства других мировых лидеров, он не забывает об основных качествах каждого народа. Во многом, благодаря этому, как отметила французская газета, российскому лидеру удается долгое время безболезненно решать большинство проблем на международной арене.

В частности, Figaro вспомнила о заседании, на котором бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказывал о поставках свинины в Индонезию. Неожиданно Путин прервал главу Минсельхоза и напомнил, что речь идет о преимущественно мусульманской стране, в которой ислам исповедуют 87% жителей. Свинину им в пищу употреблять нельзя, а значит, и поставлять ее не имеет смысла. В тот раз Ткачев перепутал Индонезию с Южной Кореей.

Издание напомнило, что против Путина выступают западные лидеры, такие, как Николя Саркози и Джордж Буш-младший. При этом, они даже не видели разницы между шиитами и суннитами в начале работы на постах президентов Франции и США соответственно. Именно с этим газета связывает катастрофический исход их политики на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

О нынешних лидерах двух стран Figaro также не может сказать ничего хорошего в этом плане. Президент США Дональд Трамп может перепутать Австрию и Австралию. А французский лидер Эммануэль Макрон назвал французское владение в Южной Америке Гвиану островом. Слабые познания в географии могут привести к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов у западного руководства. Это позволит ему получить лишь краткосрочную выгоду.

Причина в слабой системе образования на Западе, отмечает французская газета. В США география не входит в обязательную школьную программу, а во Франции этот предмет также почти не изучают.

Кроме того, провал в географических познаниях связан, по мнению газеты, с полным отсутствием интереса к ней у большинства западных лидеров. Их волнуют исключительно экономические и финансовые вопросы. И долгосрочной стратегии, позволяющей понять, кого считать врагом, а кого другом, у них также нет. Это приводит к разрушению стран, которые нельзя выводить из равновесия, что влечет за собой уже появление такой угрозы мировой безопасности как запрещенное в России "Исламское государство". Его образование связывают именно с разрушением Ирака американцами в 2003 году, а также поддержкой мятежников в Сирии.

Владимир Путин является выпускником юридического факультета Ленинградского государственного университета. Также в 1975 году он окончил курсы подготовки оперативного состава на Охте. В 1979 году нынешний глава государства закончил обучение на курсах переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве.