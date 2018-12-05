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Новые поезда "Москва" запустят на Большой кольцевой линии метро

09:55
  • среда
  • 05 декабря 2018

В московском метро продолжается замена старых составов на новые

Большая кольцевая линия метро получит новые составы "Москва" к открытию станции БКЛ "Савеловская". Об этом рассказал первый заместитель начальника подземки Дмитрий Дощатов.

Новые поезда уже курсируют по Солнцевской и Большой кольцевой линии в тестовом режиме без пассажиров. Все они закреплены за депо "Солнцево", сообщает официальный сайт мэра Москвы.

3 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к 2021 году старые поезда на Калужско-Рижской линии метро полностью заменят на новые составы "Москва". В прошлом году столичная подземка получила 33 новых поезда.

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