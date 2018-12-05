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В Аргентине собака спасла ворота футбольной команды

10:38
  • среда
  • 05 декабря 2018

Однако подвиг пса останется невоспетым

В матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины по футболу между командами "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно" произошел курьезный эпизод. Мяч не залетел в ворота гостей из-за выбежавшей на поле собаки.

Ситуация началась с того, что вратарь "Дефенсорес" побежал с мячом в руках к левому углу штрафной площади. При попытке выбить мяч вперед, он случайно попал в футболиста противника. Соперник выставил перед голкипером ногу. От нее мяч отскочил в его корпус, а затем расторопный футболист успел послать его в сторону опустевших ворот.

Однако невесть откуда взявшаяся собака оказалась еще расторопнее и прибежала к "ленточке" ворот аккурат в то место, куда летел мяч. От нее футбольный снаряд отскочил за лицевую линию. О том, сделало это животное специально, или нет, неизвестно. Однако подвиг пса оказался напрасным. Судья матча остановил игру еще до исторического сейва, передает РИА Новости. Дело в том, что со стороны "Дефенсорес" было зафиксировано нарушение правил. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Хувентуда".

Между тем, это не первый раз, когда наши братья меньшие вмешиваются в исход футбольных противостояний. Недавно в Сети появилось видео, на котором собака, похожая на таксу, не дала мячу залететь в ворота в ходе исполнения пенальти.

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