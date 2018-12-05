Ученые внезапно признали рис опасным для здоровья

Рисовые зерна способны накапливать мышьяк и другие токсины

Ученые предупредили об опасности риса. Многие считают, что этот продукт абсолютно безвреден и даже полезен, однако выяснилось, что зерна риса могут накапливать в себе токсины и тяжелые элементы – в частности, мышьяк и свинец.

В продукт мышьяк попадает через грунтовые воды в Индии и Бангладеш. При переваривании пищи в тело человека проникает примерно 70-80% вредного вещества.

Между тем ученые выяснили, что разные сорта риса по-разному взаимодействуют с мышьяком. Исследователи призвали азиатские страны уделять особое внимание при проверке злаков, пишет РИА Новости.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что человек может позволить себе любую пищу на Новый год, если у него нет заболеваний. Однако с алкогольными напитками следует соблюдать меру.