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Клинтон призвала G7 надавить на "обострившуюся" Россию

10:38
  • среда
  • 05 декабря 2018

Хиллари Клинтон вступилась за украинских моряков, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе

Экс-глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон высказалась об инциденте в Керченском проливе. По мнению политика, Россия якобы грубо нарушает принятые ранее соглашения.

"Большая семерка" должна решительно требовать немедленного возвращения моряков", — отметила Клинтон. В своем Twitter она выразила мнение, что Москва "пошла на обострение" и пытается взять под контроль ключевые зоны около Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя ранее действия Украины в Черном море и введение военного положения, заявил, что Киев таким образом пытается сорвать предстоящие выборы.

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