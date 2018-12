Клинтон призвала G7 надавить на "обострившуюся" Россию

Экс-глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон высказалась об инциденте в Керченском проливе. По мнению политика, Россия якобы грубо нарушает принятые ранее соглашения.

"Большая семерка" должна решительно требовать немедленного возвращения моряков", — отметила Клинтон. В своем Twitter она выразила мнение, что Москва "пошла на обострение" и пытается взять под контроль ключевые зоны около Украины.

Russia’s seizure last week of three Ukrainian boats and their 24 crew members in the Kerch Strait is a significant Russian military escalation with respect to Ukraine and the latest attempt by Russia to control key areas in and around Ukraine.