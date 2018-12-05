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Украинские депутаты придумали изощренную месть Москве

11:10
  • среда
  • 05 декабря 2018

В Киеве обижены на Россию за игнорирование требований новояза

На переговорах по Донбассу в Минске украинская делегация использует словосочетание "на России", а не "в России". По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, это делается специально.

"В Минске мы давно говорим - на России, когда обсуждаем что-то на Российской Федерации. На России продолжается агрессивная политика по отношению к Украине. Но Украина победит", - написала она в своем Facebook.

Таким способом Украина старается продемонстрировать России "символическую месть", передает "ПолитНавигатор". Ведь граждане России не обращают внимания на требования украинского новояза и продолжают использовать предлог "на Украине".

Также Геращенко подчеркнула, что в ходе очередных переговоров Трехсторонней контактной группы обсуждалась ситуация в ЛДНР. В частности, украинская делегация заявила, что не признает выборы в Донбассе.

"Украина требует немедленного создания пятой группы, по границе, которая обсудит возвращение украино-российской границы, создание зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ. Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принято как соответствующее решение в рамках нормандского формата", - добавила вице-спикер Рады.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Документ предполагает, в частности, переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей. В частности, Днепропетровск теперь носит название Днепр, а Кировоград - Кропивницкий.

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