Жители Петербурга пожаловались на едкий запах дыма из-за пожара

Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить с поезда

В Санкт-Петербурге всю ночь тушили крупный пожар на складе бумажной продукции. Пламя распространялось с огромной скоростью и охватило более двух тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнём использовали даже пожарный поезд.

Яркое пламя, пробивавшееся через пелену густого дыма, хорошо просматривалось с высоты птичьего полета и верхних этажей домов. Вблизи стена огня и вовсе выглядела устрашающе – первые пожарные расчеты не могли войти внутрь склада, передает "ТВ Центр".

Сообщение о возгорании на улице Латышских стрелков поступило на пульт "101" около 10 вечера. Спустя полтора часа пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности – огонь моментально охватил бумажные рулоны, хранившие на складе, уничтожил кровлю. Площадь горения выросла до двух тысяч метров. Возникла угроза, что пламя перекинется на соседние постройки. Для тушения даже пришлось привлечь пожарный поезд – железнодорожные пути пролегают в 200 метрах от места происшествия.

Глубокой ночью пожарные ликвидировали открытое горение. До рассвета продолжалась проливка конструкций, которые теперь предстоит разобрать. Сгоревший склад располагался в промзоне – вокруг заводские корпуса. Тем не менее, жители Невского района Петербурга уже пожаловались в соцсетях на едкий запах дыма – его несет ветер. По одной из версий, кроме бумаги в хранилище находился пластик. Заключение о содержании в воздухе опасных веществ даст передвижная лаборатория.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".