Что запрещено привозить в Россию после Нового года

Таможенное законодательство ужесточится еще сильнее

С 2019 года в России расширен список товаров, чье незаконное перемещение через таможенную границу будет считаться контрабандой. В перечень попали дорогие часы, секундомеры, браслеты и другие изделия из драгметаллов. За незаконный ввоз из-за границы таких товаров можно будет получить реальный тюремный срок от трех до семи лет. Также провинившиеся должны будут заплатить штраф в размере до миллиона рублей.

В российском правительстве подчеркнули, что такая мера позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров на российском внутреннем рынке, а также серьезно помешает преступным группам. Речь идет о тех группах, которые перевозят в страну драгоценности и предметы роскоши крупными партиями.

Также с ноября в силу вступили правила, согласно которым, сокращается и норма беспошлинного ввоза товаров для личного потребления. За превышение лимита ввозимых товаров нарушители заплатят 30% от их стоимости, что составляет не менее четырех евро за килограмм сверх нормы. В частности, за ввоз нового iPhone придется выложить больше 10 тысяч рублей пошлины, пишет газета "Известия".

Уголовное преследование будет распространяться на всех, кто нарушит правила с 24 ноября 2018 года. Также декларированию подлежат ввозимые товары стоимостью выше 10 тысяч евро. Нарушители будут вынуждены заплатить штраф в размере от 50% до 200% от стоимости или вещи будут конфискованы.

В будущем таможенное законодательство вновь ужесточится. С 2020 года лимит снизится до 220 евро на человека в месяц, а размер пошлины составит 15% от стоимости товара — не менее двух евро за килограмм сверх нормы.