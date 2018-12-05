Тереза Мэй потерпела поражение в британском парламенте

Пятидневные дебаты по выходу Британии из ЕС начались в палате общин парламента

В британском парламенте стартовали дебаты по "Брекзиту". Меньше чем через неделю должно состояться голосование по сделке с Евросоюзом. Однако мнения в королевстве разделились. Правительство потеряло поддержку в парламенте. Оппозиция выступает против правящей партии и премьер-министра.

Автобус с надписью "Остановите предательство" прямо у стен Вестминстерского дворца. Рядом на газоне пикет недовольных под лозунгом "Нет сделки - нет проблем". В самом парламенте в это время жаркие дебаты. Тереза Мэй пытается убедить депутатов голосовать за соглашение по "Брекзиту" с Евросоюзом, передает "ТВ Центр".

Но доводы премьер-министра не кажутся депутатам убедительными. Парламентарии задают вопросы, спорят и критикуют. Требуют предъявить документ с юридической оценкой последствий выхода Великобритании из ЕС. То, что полный текст не был опубликован заранее, называют неуважением.

"Если кричать здесь громче, лучший вариант сделки не появится! Не думайте, что если мы проголосуем против, каким-то чудом появится другой вариант. Возникнет только неопределенность. А в итоге выход из ЕС без сделки сильно ударит по нашей экономике и положению в мире. Это не в наших национальных интересах", - заявила Мэй.

Соглашение о "Брекзите" было подписано между ЕС и Соединенным королевством в конце ноября. Документ описывает, как Брюссель и Лондон будут взаимодействовать после "развода" в марте следующего года. Но сделка вступит в силу только после одобрения британским парламентом. Однако шансов на это немного.

"Соглашение с ЕС - огромный провал для Великобритании. Премьер-министр заявляет, что это хорошая сделка, но мы ясно видим, что плохая. Сделка стала результатом двух лет безуспешных переговоров, в ходе которых члены правительства больше спорили друг с другом, чем работали с ЕС", - указал глава Лейбористской партии Джереми Корбин.

Дебаты по сделке в британском парламенте продлятся пять дней. Финальное голосование состоится во вторник. Но парламентарии уже проголосовали за расширение собственных полномочий. Теперь они могут потребовать новых переговоров с Брюсселем, инициировать новый референдум или даже "развестись" с ЕС без какой-либо сделки. А это, как говорят аналитики, грозит Британии экономической катастрофой.

Ближайшая неделя станет для правительства Терезы Мэй решающей и очень непростой.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".