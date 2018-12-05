Замерзающие украинцы расплачиваются за "пьяный" бюджет страны

В коммунальном хозяйстве Украины фактически дефолт

Так называемый "Объединительный собор" по созданию новой украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. Такое заявление в среду сделал президент Пётр Порошенко. А пока власти заняты политическими играми, люди в стране замерзают. В десятках украинских городов нет отопления. Долги за ЖКХ уже достигли 40 миллиардов гривен. И будут только расти - ведь в декабре топливо подорожало ещё на 23 с половиной процента.

В коммунальном хозяйстве Украины уже дефолт. Долги граждан превышают 40 миллиардов гривен - это почти полтора миллиарда долларов. И в ближайшие дни ситуация только усугубится - когда придут новые платежки с подорожавшим на четверть газом.

Поставщики говорят: вентиль можно попросту закрывать. И сценарий уже был отыгран. Еще минувшей весной. Когда у ряда ТЭЦ начали меняться собственники, "Нафтогаз" потребовал погасить долги, а потом прекратил подачу топлива. В итоге в новый отопительный сезон целые регионы Украины вошли с холодными батареями и ледяной водой из кранов. И эта ситуация - как отражение экономического коллапса во всей украинской экономике. Ведь даже приняв по требованию МВФ бюджет на будущий год в первом чтении еще две недели назад, Верховная Рада о документе словно позабыла. Не до него - в стране военное положение.

"У нас катастрофическая ситуация. Президент сказал: если до 1 декабря Рада не примет бюджет, то случится дефолт. Сегодня какое число? Зайдите на сайт парламента и увидите, что бюджет еще даже не вышел из комитета. А то, каким его приняли в первом чтении - я характеризую как пьяный и предвыборный. Пьяный, потому что после ночного заседания депутаты принимали его утром в неадекватном состоянии. А предвыборный, потому что там заложена масса статей для выборов парламента и президента", - рассказал политический и общественный деятель Николай Томенко.

Однако в какой-то момент киевские власти, видимо, сочли, что политическая подготовка к выборам в условиях крайне слабых рейтингов президента важнее экономической и устроили провокацию в Керченском проливе. Вот только эффекта, на который рассчитывал Порошенко, не случилось. Ни в украинском обществе, которое последовавшее введение военного положения лишь обеспокоило, ни в Европе, от которой Киев ждал в отношении России немедленного и жесткого осуждения. Порошенко уже вторую неделю пытается призвать Запад в союзники, но при этом делает вид, что все идет по плану.

Тезис "хочешь мира, готовься к войне" Порошенко изучил в совершенстве. Заявляет, что войны не хочет, но требует корабли НАТО в Черное и даже в Азовское море - внутреннее лишь для России и Украины. Но Европа призывает к сдержанности. Воинственные заявления ожидаемо звучат лишь из США.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль со временем будет только сильнее", - сообщили в Госдепе.

Эти слова, сказанные представителем Госдепартамента на заседании Североатлантического совета, приводит сайт ведомства. Имя чиновника не называется, но в своей речи он упоминает, что является сопредседателем американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству. Со стороны США ее возглавляет госсекретарь Майк Помпео. Примечательно, что в качестве наказания для России Соединенные Штаты требуют от Европы отказаться от строительства газопровода "Северный поток -2". И, судя по всему, это намного важнее, чем судьба украинских моряков. Именно идея строительства газопровода крайне не нравится Вашингтону, так как составляет сильную конкуренцию поставкам американского газа в Европу.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".