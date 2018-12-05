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Подвигу - 77 лет. Как советские войска отбросили фашистов от Москвы

12:05
  • среда
  • 05 декабря 2018

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В России в среду отмечают одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны. 77 лет со дня контрнаступления советских войск под Москвой. Это сражение стало первым крупным поражением немецко-фашистских захватчиков.

В столице, в память о подвиге советской армии к Могиле Неизвестного Солдата возложил цветы мэр города Сергей Собянин. После торжественного марша роты почётного караула все присутствующие почтили память погибших  минутой молчания, передает "ТВ Центр".

5 декабря 1941 года после тяжёлых боёв Красная армия перешла в контрнаступление. Именно тогда фашистских захватчиков удалось отбросить от столицы.

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