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Без подарков под елкой: Кокорин и Мамаев встретят Новый год за решёткой

13:06
  • среда
  • 05 декабря 2018

Тверской суд Москвы продлил арест Мамаеву и Кокорину на два месяца

Тверской суд Москвы в среду рассмотрел вопрос о продлении ареста скандально известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. На увеличении нынешнего срока настаивало следствие. Оба игрока, а также ещё два фигуранта уголовного дела  пробудут под стражей до 8 февраля.

Заседания проходили одновременно в нескольких залах в Тверском суде. Сюда фигурантов дела доставили из СИЗО, их поместили под стражу ещё 11 октября.

Коротко напомним, в чем обвиняют известных футболистов: Павел Мамаев, братья Кокорины в компании друзей отмечали удачную игру в одном из баров Москвы, а после на улице возле гостиницы "Пекин" избили водителя одной из ведущих российского канала Виталия Соловчука.

После этого они отправились в кафе, где повздорили, а после и напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Похождения футболистов получили большой резонанс. Два дня они не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в полицию и были помещены в изолятор.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство" группой лиц и "Побои". К слову, только "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения. Футболисты неоднократно заявляли, что раскаиваются. Но суд решил, что, находясь на свободе, они могут повлиять на расследование. В своем ходатайстве, поступившем в суд 30 ноября, следователи  просили продлить арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

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