Лучшей российской спортсменкой стала Алина Загитова

Павел Дацюк, Алина Загитова и Станислав Черчесов стали спортивными лидерами этого года

В Москве объявили лауреатов Национальной спортивной премии. Победителей определило народное голосование с учётом мнения экспертного совета, передает "ТВ Центр".

Спортсменом года был признан многократный призёр международных чемпионатов, нападающий нашей сборной по хоккею Павел Дацюк. Среди женщин победу одержала олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова. Лучшим тренером стал Станислав Черчесов. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира.