В Крыму росгвардейцы отработали навыки работы в нулевой видимости

В частности, бойцы отработали десантирование в воду на полном ходу

Патрулирование береговой линии, десантирование с лодки и погружение в воду. В Крыму бойцы Росгвардии провели сложную учебную операцию. Водолазы отработали навыки работы в нулевой видимости и обследовали дно акватории.

Бойцы Росгвардии открывают огонь с моторных лодок по катеру с диверсантами. Отвлекают на себя внимание и прикрывают водолазов. Обычная тренировка, но все как в реальном бою.

Это один из основных элементов который отрабатывают на каждом занятии - десантирование в воду на полном ходу. Главная задача - быстро и незаметно подобраться к надводной цели. На всю операцию – несколько минут. Тяжёлое снаряжение снимают под катером и налегке всплывают у кормы. Захватить и обезвредить диверсантов – дело техники.

Этот отряд готов работать в любую погоду, даже в шторм. Все водолазы могут погружаться на глубину до 60 метров. Нулевая видимость – тоже не помеха, до цели доведут навигационные приборы. Главное, чтобы здоровье было как у космонавтов.

После медкомиссии - проверка снаряжения. Давление в баллоне, работа системы подачи кислорода, герметичность. Каждый водолаз лично собирает и проверяет свое оборудование. Главная трудность - холодная вода. Замерзнуть можно уже через час работы. Не спасает даже костюм сухого типа – тот, который не пропускает влагу.

В задачу отряда входит и патрулирование береговой линии. С помощью металлоискателя, щупа или ножа водолазы проверяют все ниши на пирсе и вдоль береговой линии бухты. Обследуют дно. Во время спуска была обнаружена мина предположительно времён Великой Отечественной войны.

На илистом дне увидеть такие "осколки прошлого", пролежавшие в воде более полувека – задача не из легких. В таких случаях на место вызывают саперов МЧС. Боеприпасы вывозят на полигон и там уничтожают.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.