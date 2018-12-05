"Старая зубная щетка": в Риме возмущены уродливой рождественской елью

Главное новогоднее дерево в центре Рима возмутило итальянцев

Главное новогоднее украшение - праздничная ёлка в центре Рима - третий год подряд огорчает итальянцев. Символ Рождества в очередной раз оказался поломанным и помятым. Местами ветки отсутствуют, и виднеется голый ствол дерева.

Местные жители уже сравнили ель со старой зубной щеткой и гадают, сколько на этот раз стоило праздничное украшение. В прошлом году установка лесной красавицы обошлось властям в 50 тысяч евро. Тем не менее, ответственная компания заявила, что некоторые ветви были специально сложены для транспортировки и к празднику их приведут в порядок, пишет "МИР24".