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"Старая зубная щетка": в Риме возмущены уродливой рождественской елью

12:07
  • среда
  • 05 декабря 2018

Главное новогоднее дерево в центре Рима возмутило итальянцев

Главное новогоднее украшение - праздничная ёлка в центре Рима - третий год подряд огорчает итальянцев. Символ Рождества в очередной раз оказался поломанным и помятым. Местами ветки отсутствуют, и виднеется голый ствол дерева.

Местные жители уже сравнили ель со старой зубной щеткой и гадают, сколько на этот раз стоило праздничное украшение. В прошлом году установка лесной красавицы обошлось властям в 50 тысяч евро. Тем не менее, ответственная компания заявила, что некоторые ветви были специально сложены для транспортировки  и к празднику их приведут в порядок, пишет "МИР24".

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Рождественская ель в Риме
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