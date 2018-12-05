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Елизавету II просят усмирить враждующих Миддлтон и Маркл

11:30
  • среда
  • 05 декабря 2018

Народ крайне возмущен наглостью американки

Британцы устали от склок Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Народ обратился к королеве с просьбой охладить пыл герцогинь. Однако биограф монаршей семьи Том Боуэр поспешил разочаровать поклонников Елизаветы II. Писатель назвал причину, по которой королева не может положить конец конфликту Меган и Кейт.
Меган Маркл рассорила принцев Уильяма и Гарри

"Королева уже слишком стара для этого. Единственный человек, который мог бы прекратить разлад, – личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Он был уволен Чарльзом, потому что был слишком хорош", – развел руками Боуэр.

Биограф убежден, что сейчас во дворце нет человека, который способен поставить на место американскую актрису. Из-за этого жена принца Гарри чувствует вседозволенность, передает "Дни.Ру".

Напомним, Меган и Кейт разругались из-за прислуги. Герцогиню Кембриджскую возмутило, что американка слишком грубо обращается с работниками дворца. 

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