Елизавету II просят усмирить враждующих Миддлтон и Маркл

Народ крайне возмущен наглостью американки

Британцы устали от склок Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Народ обратился к королеве с просьбой охладить пыл герцогинь. Однако биограф монаршей семьи Том Боуэр поспешил разочаровать поклонников Елизаветы II. Писатель назвал причину, по которой королева не может положить конец конфликту Меган и Кейт.

"Королева уже слишком стара для этого. Единственный человек, который мог бы прекратить разлад, – личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Он был уволен Чарльзом, потому что был слишком хорош", – развел руками Боуэр.

Биограф убежден, что сейчас во дворце нет человека, который способен поставить на место американскую актрису. Из-за этого жена принца Гарри чувствует вседозволенность, передает "Дни.Ру".

Напомним, Меган и Кейт разругались из-за прислуги. Герцогиню Кембриджскую возмутило, что американка слишком грубо обращается с работниками дворца.